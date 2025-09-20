Ричмонд
Выбило стекла в котельной: три района Волгограда засыпало обломками дронов

В Волгограде отразили массированную атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 20 сентября 2025 года всю ночь средства ПВО отражали массированную атаку на регион. По данным Минобороны, уничтожено 8 беспилотников. Дроны пролетали в разных районах Волгограда и области, не обошлось без последствий. По данным волгоградского губернатора, обломки беспилотников упали в Краснооктябрьском, Красноармейском, Тракторозаводском районах Волгограда, в Ольховском районе области. Утром в субботу Андрей Бочаров сделал заявление о последствиях ночных прилетов.

— На улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности, — официально прокомментировали власти.

Пока, по предварительной информации, разрушений домов и зданий, возгорания объектов не произошло. Аэропорт Волгограда всю ночь не принимал и не отправлял рейсы, что уже вызвало сбои в расписании.

