Беспилотники уничтожили над Воронежской областью

В Воронежской области всю ночь действовал режим опасности атаки БПЛА. Ввели его в 22.17 пятницы, сигнал отмены прозвучал в 7.41 утра субботы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Александр Гусев, за ночь над районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено два беспилотника противника. На земле обошлось без пострадавших и разрушений. На данный момент обстановка в регионе спокойная.

Всего за ночь, по данным Минобороны, за прошедшую ночь было уничтожено 149 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников — 40 — сбили над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской. Также атакам подверглись Самарская, Волгоградская, Белгородская области, Крым, Краснодарский край и другие регионы.

