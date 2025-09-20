Беспилотники уничтожили над Воронежской областью

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Александр Гусев, за ночь над районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено два беспилотника противника. На земле обошлось без пострадавших и разрушений. На данный момент обстановка в регионе спокойная.
Всего за ночь, по данным Минобороны, за прошедшую ночь было уничтожено 149 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников — 40 — сбили над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской. Также атакам подверглись Самарская, Волгоградская, Белгородская области, Крым, Краснодарский край и другие регионы.
