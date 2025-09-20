Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 20 сентября системы ПВО успешно отразили атаку вражеского беспилотного летательного аппарата в Нижегородской области.

Об этом губернатор Глеб Никитин написал в своём телеграм-канале.

«По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — отметил глава региона в своем сообщении.

По данным военного ведомства России, всего над территорией России было перехвачено в общей сложности 149 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было ликвидировано над Ростовской областью — 40 единиц.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше