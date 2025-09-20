В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Об этом губернатор Глеб Никитин написал в своём телеграм-канале.
«По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — отметил глава региона в своем сообщении.
По данным военного ведомства России, всего над территорией России было перехвачено в общей сложности 149 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было ликвидировано над Ростовской областью — 40 единиц.
