Курумоч возобновил работу после 6 часов простоя

Росавиация открыла небо над Самарой. Аэропорт приступил к работе 20 сентября с 9:37. Напомним, в 2:50 ведомство запретило прием и выпуск самолетов в целях безопасности из-за угрозы атаки БПЛА.
За время действия плана «Ковер» на запасной аэродром ушли четыре самолета, которые летели в Самару. Кроме того, отменили и задержали 8 рейсов.
Напомним, ночью в регионе сбили 15 беспилотников.
