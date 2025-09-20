Ричмонд
Курумоч возобновил работу после 6 часов простоя

Ночью в регионе сбили 15 беспилотников.

Росавиация открыла небо над Самарой. Аэропорт приступил к работе 20 сентября с 9:37. Напомним, в 2:50 ведомство запретило прием и выпуск самолетов в целях безопасности из-за угрозы атаки БПЛА.

За время действия плана «Ковер» на запасной аэродром ушли четыре самолета, которые летели в Самару. Кроме того, отменили и задержали 8 рейсов.

Напомним, ночью в регионе сбили 15 беспилотников.

