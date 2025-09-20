В поселке Новоомский простятся с героем СВО

Администрация поселка Новоомский Омского района на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила траурную новость — на СВО погиб земляк.
Алексей Краецкий ушел в зону спецоперации по контракту с Минобороны. Погиб в апреле 2025 года при выполнении боевых задач.
«Алексей отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг», — отмечается в сообщении.
Отпевание бойца состоится 22 сентября с 11:00 до 12:00 часов в Воскресенском военном соборе по адресу: город Омск, улица Партизанская, 16. Траурный митинг и прощание пройдет на кладбище поселка Новоомский в 12:45.