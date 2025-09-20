ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска

«В ходе рейда по тылам противника операторами БПЛА был выявлен и поражён пикап ВСУ с находившимися в нём военнослужащими… С помощью ударных дронов блокируются пути автомобильного сообщения, уничтожается военное имущество и склады, а также поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии», — говорится в сообщении.
