Средства ПВО сбили 383 беспилотника ВСУ за сутки

ПВО сбила 383 БПЛА самолетного типа ВСУ за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки ходе спецоперации сбили 383 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что при этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

