Подразделения «Запад» улучшили тактическое положение

«Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и 16 пикапов. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Новониколаевка, Новоплатоновка, Сеньково, Харьковской области, Дерилово, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики.