Подразделения «Запад» улучшили тактическое положение

«Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и 16 пикапов. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — говорится в сообщении.