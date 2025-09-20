«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов “Сапсан”, производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы «Сапсан», сообщило министерство обороны РФ.