Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы «Сапсан», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов “Сапсан”, производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.