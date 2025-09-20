ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов “Сапсан”, производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.