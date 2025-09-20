В Татарстане спустя шесть часов сняли режим «Беспилотной опасности»

В субботу, 20 сентября, на территории Татарстана спустя шесть часов был полностью отменен введенный ранее режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.
Режим вводился с 02:51 по московскому времени. Официальное уведомление о его снятии было распространено утром того же дня.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в тексте оповещения.
Ранее МЧС Татарстана призывало не реагировать на SMS-сообщения о БПЛА из других регионов.
