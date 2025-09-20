Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане спустя шесть часов сняли режим «Беспилотной опасности»

Режим вводился с двух ночи.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 сентября, на территории Татарстана спустя шесть часов был полностью отменен введенный ранее режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

Режим вводился с 02:51 по московскому времени. Официальное уведомление о его снятии было распространено утром того же дня.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в тексте оповещения.

Ранее МЧС Татарстана призывало не реагировать на SMS-сообщения о БПЛА из других регионов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше