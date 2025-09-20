Ричмонд
Атаке беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК

Утром в субботу, 20 сентября, атаке украинских беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищенности объектов потенциальных угроз. На месте по моему поручению работает группа оперштаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов», — уточнил губернатор.

Напомним, над территорией региона силами ПВО сбиты 15 вражеских БПЛА. Всего минувшей ночью над Россией уничтожено 149 беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше