Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА на Самарскую область 20 сентября

Атака беспилотников на Самарскую область привела к человеческим жертвам.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотников на Самарскую область погибли четыре человека. Напомним, что над регионом 20 сентября сбили 15 беспилотников. О человеческих жертвах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, и заявил, что это наша общая потеря.

«Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная», — написал глава региона в своем канале в МАХ.

Еще один человек в результате атаки беспилотников пострадал. Медики предпринимают все усилия, чтобы восстановить его здоровье.

Из-за атаки беспилотников аэропорт Курумоч несколько часов не принимал и не отправлял рейсы.

