В Германии раскрыли виновника срыва мирного процесса на Украине

Севим Дагделен: Запад сознательно препятствует миру на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Запад намеренно мешает установлению мира на Украине и стремится затянуть боевые действия. Такую позицию в интервью Berliner Zeitung озвучила депутат бундестага Севим Дагделен.

«Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры», — подчеркнула она.

Дагделен также заявила, что «для мира в мире» Европа все больше воспринимается как главная помеха урегулированию украинского кризиса, особенно на фоне США, которые, по её словам, «уже сделали первые шаги к переговорам».

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские страны продолжают действия, которые усиливают конфронтацию и мешают мирному урегулированию конфликта на Украине.

По словам Пескова, Россия нацелена на мирное урегулирование конфликта, и президент Владимир Путин готов к переговорам, прилагая значительные усилия для достижения этой цели.

