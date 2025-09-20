Запад намеренно мешает установлению мира на Украине и стремится затянуть боевые действия. Такую позицию в интервью Berliner Zeitung озвучила депутат бундестага Севим Дагделен.
«Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры», — подчеркнула она.
Дагделен также заявила, что «для мира в мире» Европа все больше воспринимается как главная помеха урегулированию украинского кризиса, особенно на фоне США, которые, по её словам, «уже сделали первые шаги к переговорам».
Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские страны продолжают действия, которые усиливают конфронтацию и мешают мирному урегулированию конфликта на Украине.
По словам Пескова, Россия нацелена на мирное урегулирование конфликта, и президент Владимир Путин готов к переговорам, прилагая значительные усилия для достижения этой цели.