Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Десять вооруженных атак — на горловском направлении. Одна — на ясиноватском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Сведения о ранениях среди мирных жителей не поступали.

Всего было выпущено 11 боеприпасов.

В предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.