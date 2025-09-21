Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за неделю российские военные уничтожили укрепрайоны ВСУ под Константиновкой в ДНР и укрепили ранее занятые рубежи и позиции.
«В основном мы укрепляли новые, занятые рубежи и позиции, но и, естественно, занимались уничтожением укрепрайонов противника в окрестностях данного населенного пункта», — пояснил военный эксперт в беседе с ТАСС.
Кроме этого, по словам эксперта, в течение недели российские подразделения существенно нарастили военное присутствие у Константиновки и закрепили контроль над ключевыми участками, что обеспечивает потенциал для развития успеха на данном направлении.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по площадке с новой западной техникой в Кривом Роге Днепропетровской области.