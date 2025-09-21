Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют колумбийцев, не имеющих боевого опыта и специальной подготовки, на передовую. Об этом агентству РИА Новости сообщил Данте Инкапье, отставной колумбийский военный и правозащитник, ранее занимавшийся рекрутингом колумбийцев для службы на Ближнем Востоке.
По его словам, наемники прибывают на украинскую территорию, и уже через 2−3 дня их отправляют в зону боевых действий. Инкапье отметил, что колумбийские бойцы проводят очень мало времени в гарнизонах после прибытия.
Он также указал, что наемников не размещают в безопасных районах и не поручают им задачи с меньшим риском, такие как охрана воинских частей или тыловое обеспечение.
«Их подготовка ограничивается тем, что их помещают в военный лагерь, выдают оружие, и через несколько дней отправляют на фронт. Я считаю, что у ВСУ нет времени на их обучение», — заявил Инкапье.
Недавно российские военные из группировки «Днепр» нашли дневники иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. В них содержатся сведения о потерях украинской армии, включая убитых и раненых.