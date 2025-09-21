В Киеве продолжается политика принудительной мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Известиям» пленные военнослужащие.
«Меня забрали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинского аналога военкоматов\). После этого меня доставили в военкомат сотрудники милиции», — сообщил Александр Кравченко.
Пленный объяснил, что в ТЦК украинцев направляли на медкомиссию, но фактически осмотр не проводился — на фронт отправляли всех, кого удавалось собрать.
«Там без разницы: больной, не больной», — отметил он, добавив, что сам был не годен по состоянию здоровья.
Кравченко рассказал, что на передовой получил приказ закрепиться в посадке, но вскоре группу бойцов ВСУ «просто разбомбило». Он заблудился и попал в плен, выйдя на российскую территорию.
Недавно стало известно, что женщинам старше 18 лет на Украине следует готовиться к возможной мобилизации.
Ранее санитар штурмового отряда ВС РФ по кличке Белый рассказал, что в Серебряном лесу в ЛНР украинские военные открыли огонь по своим, которые хотели сдаться в плен российской армии.