Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский военнопленный Кравченко рассказал о принудительной мобилизации в ВСУ

Пленный ВСУ рассказал, что в ТЦК украинцев направляли на медкомиссию, но фактически осмотр не проводился.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве продолжается политика принудительной мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Известиям» пленные военнослужащие.

«Меня забрали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинского аналога военкоматов\). После этого меня доставили в военкомат сотрудники милиции», — сообщил Александр Кравченко.

Пленный объяснил, что в ТЦК украинцев направляли на медкомиссию, но фактически осмотр не проводился — на фронт отправляли всех, кого удавалось собрать.

«Там без разницы: больной, не больной», — отметил он, добавив, что сам был не годен по состоянию здоровья.

Кравченко рассказал, что на передовой получил приказ закрепиться в посадке, но вскоре группу бойцов ВСУ «просто разбомбило». Он заблудился и попал в плен, выйдя на российскую территорию.

Недавно стало известно, что женщинам старше 18 лет на Украине следует готовиться к возможной мобилизации.

Ранее санитар штурмового отряда ВС РФ по кличке Белый рассказал, что в Серебряном лесу в ЛНР украинские военные открыли огонь по своим, которые хотели сдаться в плен российской армии.