«РВ»: войска РФ уничтожают отряды ВСУ в районе Степногорска

Напомним, 17 сентября военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские войска заходят в Степногорск с востока. По информации Telegram-канала «Фронтовая птичка», в боях за посёлок участвуют 247-й и 108-й десантно-штурмовые полки ВДВ России.