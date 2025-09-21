«РВ»: войска РФ уничтожают отряды ВСУ в районе Степногорска

Российские войска уничтожают отряды украинских формирований в районе посёлка Степногорск на запорожском направлении, написал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).
Уточняется, что бой с противником ведут спецназ и десант ВС России.
«На левом фланге запорожского фронта наши разведчики и десантники выслеживают пехоту и скопления сил ВСУ», — отметили авторы публикации.
Напомним, 17 сентября военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские войска заходят в Степногорск с востока. По информации Telegram-канала «Фронтовая птичка», в боях за посёлок участвуют 247-й и 108-й десантно-штурмовые полки ВДВ России.
18 сентября Telegram-канал «РВ» проинформировал, что ВС РФ заняли юго-восточную часть села Приморское под Степногорском.