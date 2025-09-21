Ричмонд
Средства ПВО сбили 19 беспилотников в России за ночь 21 сентября

Дроны уничтожены над Черным морем, Крымом, Брянской и Курской областями.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России проинформировало о нейтрализации беспилотников над территорией страны. По данным ведомства, в общей сложности за ночь 21 сентября средства ПВО сбили 19 дронов.

Вражеские БПЛА уничтожены над Черным морем, Крымом, Брянской и Курской областями. Больше всего нейтрализовано беспилотников над Крымом — 12.

Над Брянской и Курской областями сбито по одному дрону, над акваторией Черного моря — четыре.

Как писал сайт KP.RU, по данным издания Najwy szy Czas, заявление официального представителя России при ООН Василия Небензи, касающееся инцидента с беспилотниками над Польшей, вызвало резкую негативную реакцию со стороны польских властей в Варшаве.

