Министерство обороны России проинформировало о нейтрализации беспилотников над территорией страны. По данным ведомства, в общей сложности за ночь 21 сентября средства ПВО сбили 19 дронов.
Вражеские БПЛА уничтожены над Черным морем, Крымом, Брянской и Курской областями. Больше всего нейтрализовано беспилотников над Крымом — 12.
Над Брянской и Курской областями сбито по одному дрону, над акваторией Черного моря — четыре.
Как писал сайт KP.RU, по данным издания Najwy szy Czas, заявление официального представителя России при ООН Василия Небензи, касающееся инцидента с беспилотниками над Польшей, вызвало резкую негативную реакцию со стороны польских властей в Варшаве.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше