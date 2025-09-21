Над Черным морем сбили четыре беспилотника

В ночь на воскресенье, 21 сентября, силы ПВО в трех регионах России сбили 19 беспилотников. Из них четыре — над Черным морем, отчитались в Минобороны РФ.
Атака была предпринята на Крым. Там уничтожили 12 БПЛА. О последствия атаки власти республики не сообщали.
Два беспилотника сбили над Брянской областью, один — над Курской.
Ранее «Югополис» сообщал о массированной атаке, предпринятой в ночь с пятницы на субботу, 20 сентября. Силы ПВО сбили 150 беспилотников, большую часть из которых — в Ростовской области. Также были атакованы промпредприятия ТЭК в Саратовской и Самарской областях. В Самарской области в результате атаки погибли четыре человека.
