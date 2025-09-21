Девять из десяти ударных беспилотников «Молния-2», применяемых 18-й общевойсковой армией группировки «Днепр», успешно выполняют свои задачи, уничтожая более 90 процентов целей, рассказал РИА Новости оператор БПЛА, известный под позывным «Казак».
По его словам, беспилотники наносят значительный урон противнику, и из десяти запущенных аппаратов девять достигают своих целей, обеспечивая высокий уровень поражения.
Военнослужащие, работающие с ударными дронами, сообщили, что на херсонском направлении они в настоящее время атакуют пункты управления беспилотниками, скопления пехоты и артиллерийские установки противника.
Ранее The National Interest сообщал, что ударные дроны центра «Рубикон» лишили ВСУ возможности маневра, парализовали логистику и превратили все линии снабжения в «дорогу смерти».