ВС РФ за неделю уничтожили несколько укрепрайонов ВСУ у Константиновки

Российские бойцы серьезно усилили группировку у Константиновки, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую неделю российские военные ликвидировали укрепрайоны ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики и укрепили ранее занятые позиции. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На константиновском направлении наши военные сосредоточились на закреплении позиций. Бойцы продолжили уничтожение укреплений противника в окрестностях данного населенного пункта», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что за этот период российские войска значительно усилили свою группировку в районе Константиновки и закрепились на ряде участков, что открывает перспективы для дальнейшего продвижения.

Ранее российские бойцы прорвались в расположенное неподалеку от Константиновки село Ступочки.