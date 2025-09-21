ВС РФ за неделю уничтожили несколько укрепрайонов ВСУ у Константиновки

За минувшую неделю российские военные ликвидировали укрепрайоны ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики и укрепили ранее занятые позиции. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На константиновском направлении наши военные сосредоточились на закреплении позиций. Бойцы продолжили уничтожение укреплений противника в окрестностях данного населенного пункта», — отметил он.
Марочко подчеркнул, что за этот период российские войска значительно усилили свою группировку в районе Константиновки и закрепились на ряде участков, что открывает перспективы для дальнейшего продвижения.
Ранее российские бойцы прорвались в расположенное неподалеку от Константиновки село Ступочки.