Российские военные в ходе освобождения населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области уничтожили около двух рот украинских формирований, сообщил журналистам старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» ВС РФ с позывным Борода.
«В прилегающих лесополосах — примерно две-три роты. А в самом населённом пункте — где-то два батальона», — сказал боец, слова которого приводит РИА Новости.
Борода отметил, что подход к Сосновке оказался крайне сложным, поскольку ВСУ установили инженерные заграждения, протянули колючую проволоку, оборудовали противотанковые рвы и заминировали местность. Кроме того, противник постоянно держал небо под своим контролем.
Военнослужащий уточнил, что российские войска уничтожили значительную часть подразделений ВСУ в этом районе. Некоторые украинские боевики отступили.
Напомним, 11 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России освободили Сосновку. Боец с позывным Ефрем рассказал, что российские военные застали украинских солдат врасплох.