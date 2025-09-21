Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных украинским войскам странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на кадры снарядов.
В силовых структурах отметили, что обнаруженные боеприпасы «не являются устаревшим хламом», а представляют собой «стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО и в настоящее время».
Поставку такого вооружения в силовых структурах назвали подтверждением того, что в НАТО происходит «передача реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля».
Собеседник агентства также отметил, что украинские военные не могут вывезти боеприпасы из-за своего быстрого отступления и потери логистических возможностей.
«У которые должны были вывозить имущество, нехватка топлива для грузовиков может сделать физически невозможным вывоз тяжелых грузов», — уточнил он.
Напомним, при отступлении из села Поддубное (ДНР) украинские войска бросили несколько десятков единиц натовского вооружения. Боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Шустрый» из состава группировки «Восток» рассказал, что российские военные нашли там автоматы, гранаты, документы, радиостанцию и все для снабжения дронов.