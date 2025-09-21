Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные ВСУ оставили боеприпасы НАТО при отступлении из Курской области

Найденые в Курской области боеприпасы «не являются устаревшим хламом».

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных украинским войскам странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на кадры снарядов.

В силовых структурах отметили, что обнаруженные боеприпасы «не являются устаревшим хламом», а представляют собой «стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО и в настоящее время».

Поставку такого вооружения в силовых структурах назвали подтверждением того, что в НАТО происходит «передача реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля».

Собеседник агентства также отметил, что украинские военные не могут вывезти боеприпасы из-за своего быстрого отступления и потери логистических возможностей.

«У которые должны были вывозить имущество, нехватка топлива для грузовиков может сделать физически невозможным вывоз тяжелых грузов», — уточнил он.

Напомним, при отступлении из села Поддубное (ДНР) украинские войска бросили несколько десятков единиц натовского вооружения. Боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Шустрый» из состава группировки «Восток» рассказал, что российские военные нашли там автоматы, гранаты, документы, радиостанцию и все для снабжения дронов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше