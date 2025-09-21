ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр

В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправится с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа «Баба-Яга» и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.