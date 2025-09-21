ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр

«Херсон Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, группа ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население», — сказал он.
В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправится с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа «Баба-Яга» и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.