Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух егерских, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.