Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух егерских, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, три боевые бронированные машины “Казак”, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении.