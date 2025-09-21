Ричмонд
Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли более 500 военных в зоне действия группировки «Центр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух егерских, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, три боевые бронированные машины “Казак”, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении.