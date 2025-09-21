ПВО за сутки сбила 65 дронов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение местам запуска БПЛА, также ПВО за сутки в ходе СВО сбила 65 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах… Средствами противовоздушной обороны сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве обороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 85483 беспилотных летательных аппарата, 628 зенитных ракетных комплексов, 25198 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29777 орудий полевой артиллерии и минометов, 42309 единиц специальной военной автомобильной техники.