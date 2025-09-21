Екатеринбуржцам напомнили, как действовать при угрозе атаки БПЛА

О необходимости защититься горожане узнают благодаря сигналу «Внимание всем!». В случае если во время налета екатеринбуржец находится в здании, ему следует спуститься в подвал или подземный паркинг.
При отсутствии таковых нужно спрятаться в комнате без окон с несущими стенами (обычно подходит ванная). Там необходимо сесть на пол или пригнуться.
Если атака застала уральца на улице, ему стоит быстро найти укрытие. Лучше всего подойдет станция метро, паркинг, подъезд или подземный переход. Можно использовать и выступы на земле, углы зданий, бетонные конструкции. Находиться в машине небезопасно. «В обоих случаях находиться в укрытии необходимо до момента, когда прозвучит сигнал об отмене угрозы», — говорится в рекомендациях.
Также мэрия сообщает, что 1 октября в школах Екатеринбурга пройдут открытые уроки, приуроченные ко Дню гражданской обороны. В качестве лекторов выступят эксперты МЧС. Они расскажут о действиях в случае различных угроз. Отдельно специалисты разъяснят значение и задачи сигнала оповещения «Внимание всем!».