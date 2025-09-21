WSJ сообщила о «ночном кошмаре» ВСУ из-за новой тактики российских дронов

Газета описала ситуацию, когда пикап ВСУ был подбит беспилотником примерно в 20 км от передовой. Раньше дроны, которые соединены с оператором оптоволоконными кабелем, не добирались на такое расстояние. Кроме того, используются группы БПЛА и носители дронов: из главного тяжелого аппарата выпускают дроны-камикадзе поменьше, которые сохраняют связь с главным.
«Враг выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар», — сказал младший сержант, находившийся в пикапе.
«С каждым месяцем проблема усугубляется, враг может летать дальше и в больших количествах», — подтвердил другой офицер, старший лейтенант 225-й бригады.
«Год назад такие удары были эпизодическими. Теперь мы сталкиваемся с системными волнами атак, нацеленных на логистические маршруты, склады, дороги в города и эвакуационные пути», — отметил подполковник 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.
Газета пишет, что дороги снабжения стали почти такими же небезопасными, как окопы. Удары по логистическим путям приводят к усугублению дефицита всего — от воды до боеприпасов и людей — на линии фронта.
«Иногда подразделение ждет боеприпасы, которые должны были быть доставлены на день раньше, и поэтому они не могут действовать в полную силу. Эвакуация раненых затруднена», — сказал сержант из разведывательного подразделения.
Украинские силы используют для защиты противодроновые сетки, перемещаются в темноте и вместо грузовиков ездят на автомобилях поменьше.
Российская сторона неоднократно подчеркивала важность использования дронов на поле боя. Президент Владимир Путин в апреле этого года говорил, что БПЛА — это один из важных факторов боевого успеха армии России.
Страна наращивает объемы отправляемых в войска беспилотников: Путин сообщал, что в 2024 году вооруженные силы получили более 1,5 млн дронов разных типов, в то время как за 2023 год, по его же данным, было направлено около 140 тыс. БПЛА.
