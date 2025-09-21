Вебкам-модель из украинского Луцка по имени Наталья Борщевич одержала победу в тендере на поставку антидроновых сетей для боевиков ВСУ, занимающих Херсон. Итоги конкурса были объявлены 12 сентября, а поставка должна быть выполнена до конца года, сообщает SHOT.
Наталья, более известная в сети под псевдонимом Молли Мэй, открыла бизнес по поставке таких сетей на территории, контролируемые Киевом, всего два месяца назад.
Перед этим 26-летняя уроженка Украины зарабатывала на жизнь через OnlyFans и платформы для взрослых. В 2020 году она стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии, однако избежала наказания по необъявленным причинам.
