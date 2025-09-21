ПВО сбила над акваторией Черного моря 16 украинских БПЛА за четыре часа

«Двадцать первого сентября текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над акваторией Черного моря и по три БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым», — говорится в сообщении.
