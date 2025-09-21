Развожаев: над морем вблизи Севастополя сбито три беспилотника

«Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что никакие объекты в Севастополе не пострадали.
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинского беспилотника в Крыму пострадали около 15 человек, есть погибшие.
