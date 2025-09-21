Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: над морем вблизи Севастополя сбито три беспилотника

Над морской акваторией вблизи Севастополя сбито три беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что никакие объекты в Севастополе не пострадали.

В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинского беспилотника в Крыму пострадали около 15 человек, есть погибшие.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше