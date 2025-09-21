Ричмонд
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя

Пушилин: при атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 года рождения», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Пушилин добавил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

