При атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 года рождения», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Пушилин добавил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.