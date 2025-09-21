При ударе ВСУ по курортной зоне в Крыму погибли два человека

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам на территории Крыма, два человека погибли, сообщило Минобороны РФ.
«Двадцать первого сентября текущего года киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.