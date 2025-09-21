МО: ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты Крыма

Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее стало известно, что в результате удара БПЛА в Крыму пострадали около 15 человек, есть погибшие.
Прокуратура Крыма открыла работу горячей линии.
