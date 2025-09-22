В октябре планируется дополнительное финансирование инициативы PURL, направленной на быструю поставку вооружения в Украину через добровольные взносы стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в воскресенье, 21 сентября.
«В октябре мы ожидаем поступление дополнительного финансирования для этой инициативы», — сказал бывший комик в видео, размещенном в его Telegram-канале.
В России неоднократно отмечали, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой «игру с огнем».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия в Украину со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.