Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский объявил о дополнительном финансировании PURL в октябре

Глава киевского режима рассказал о финансировании инициативы PURL.

Источник: Комсомольская правда

В октябре планируется дополнительное финансирование инициативы PURL, направленной на быструю поставку вооружения в Украину через добровольные взносы стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в воскресенье, 21 сентября.

«В октябре мы ожидаем поступление дополнительного финансирования для этой инициативы», — сказал бывший комик в видео, размещенном в его Telegram-канале.

В России неоднократно отмечали, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой «игру с огнем».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия в Украину со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше