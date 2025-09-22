В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА

«По уточненным данным, на текущий момент в результат атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым пообещал оказать необходимую помощь.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. После атаки дронов ВСУ на Форос сообщалось о том, что есть погибшие и 15 человек пострадали. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения.
По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий «Форос» очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.