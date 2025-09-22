WSJ: Новая тактика ВС РФ с использованием дронов стала кошмаром для ВСУ

«Российские тяжелые беспилотники типа “матка” взлетают далеко за линию боевого соприкосновения и запускают маленькие дроны с взрывчаткой, атакующие украинскую технику. Противник выбирает участок дороги и превращает его в кошмар для нас», — говорится в публикации.