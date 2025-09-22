WSJ: Новая тактика ВС РФ с использованием дронов стала кошмаром для ВСУ

Беспилотники ВС России, действующие на больших расстояниях, создают значительные трудности для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Украинские военные выразили обеспокоенность новой тактикой российских войск, которая стала для них настоящим испытанием. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
«Российские тяжелые беспилотники типа “матка” взлетают далеко за линию боевого соприкосновения и запускают маленькие дроны с взрывчаткой, атакующие украинскую технику. Противник выбирает участок дороги и превращает его в кошмар для нас», — говорится в публикации.
Также отмечается, что российские дроны-матки «выполняют функцию ретрансляторов сигнала», что позволяет беспилотникам ВС РФ более точно поражать цели.
Накануне стало известно, что российские военнослужащие поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ).