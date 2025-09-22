В Сети появились кадры ударов дронов по ВСУ севернее Часова Яра

Видеозапись с кадрами ударов беспилотников по украинским военным в ДНР опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Целями БПЛА становится пехота ВСУ севернее Часова Яра в ДНР. Отмечается, что эти удары помогают отбивать контратаки противника и поддерживать наступление российских войск.
«Они (операторы дронов — прим. ред.) срывают ротации противника, блокируют его передвижения и ломают попытки контрнаступлений ещё до того, как враг успевает приготовиться», — говорится в публикации.
Напомним, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал, как российские военные уничтожают бронетехнику ВСУ, поддерживая Вооружённых сил РФ наступление за Часовым Яром. Об освобождении указанного населённого пункта Минобороны России сообщало в конце июля.