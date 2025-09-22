Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились кадры ударов дронов по ВСУ севернее Часова Яра

Удары помогают отбивать контратаки ВСУ и поддерживать наступление российских войск.

Видеозапись с кадрами ударов беспилотников по украинским военным в ДНР опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Целями БПЛА становится пехота ВСУ севернее Часова Яра в ДНР. Отмечается, что эти удары помогают отбивать контратаки противника и поддерживать наступление российских войск.

«Они (операторы дронов — прим. ред.) срывают ротации противника, блокируют его передвижения и ломают попытки контрнаступлений ещё до того, как враг успевает приготовиться», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал, как российские военные уничтожают бронетехнику ВСУ, поддерживая Вооружённых сил РФ наступление за Часовым Яром. Об освобождении указанного населённого пункта Минобороны России сообщало в конце июля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше