Некоторые украинцы, принудительно мобилизованные, в отчаянии обращаются к российским волонтерам через чат-бот прямо из территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что данный чат-бот был разработан для облегчения добровольной сдачи в плен для солдат, а также для поддержки тех, кого мобилизовали против их воли. Волонтеры отмечают, что благодаря этому боту десятки человек сдались в плен.
«Нам писали из ТЦК, прося о помощи. Люди были в отчаянии», — рассказал организатор проекта.
На территории Херсонской области, временно оккупированной Киевом, сотрудники ТЦК стали прятаться от жителей. Они маскируют номера своих автомобилей, опасаясь возможных преследований.
Ранее стало известно, что украинским военкомам планируют повысить зарплаты более чем в три раза. Это может сделать принудительную мобилизацию в ВСУ еще более жесткой.