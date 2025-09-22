ВСУ совершили очередную бесчеловечную атаку. Киевский режим ударил по гражданскому объекту в Крыму. В результате атаки БПЛА пострадало 16 человек, погибли трое. Об этом рассказал глава республики Крым Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале.
«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос 3 человека погибли, 16 получили ранения», — написал глава республики.
Чиновник выразил свои соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Отмечалось, что ВСУ нанесли удар по школе и территории санатория пгт Форос, который находится на границе с Севастополем. В результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на территории санатория «Форос» и в школе поселка были зафиксированы повреждения. По предварительным данным, в школе разрушен актовый зал, а библиотека получила повреждения.
До этого Минобороны России сообщило, что киевский режим атаковал курортную зону Крыма. ВСУ запустили несколько дронов и ударили фугасными снарядами поздно вечером 21 сентября 2025 года. Сообщается, что о пострадавших стало известно сразу, затем их количество увеличилось.
Киевский режим не в первый раз предпринимает попытку атаки российских территорий, где находятся гражданские объекты. Украинские власти следуют политике террора, пытаются нанести как можно больше повреждений территории РФ, атакуя гражданские объекты.
Президент России Владимир Путин уже говорил, что ВСУ и иностранные наёмники, которые сражаются на стороне Украины, пользуются террористическими методами. Глава российского государства даже усомнился, что с киевскими властями можно договариваться о мире. Ведь они стремятся к увеличению количества жертв среди гражданского населения России при своих атаках.
Нужно отметить, что власти РФ регулярно публикуют данные о бесчеловечных атаках ВСУ на гражданские объекты России. Причем в последние месяцы такие попытки со стороны киевского режима только увеличиваются.
Также Россия пытается достучаться до мирового сообщества, созывая новые заседания Совбеза ООН. Но политики Запада не замечают террористической сущности киевского режима, каждый раз находят оправдание Украины и продолжают поддерживать Киев. В частности, поставляя больше оружия. Кроме того, некоторые европейские политики сами подстрекают Украину к нанесению ударов по России.