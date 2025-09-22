Украинские власти прибегают к различным уловкам, чтобы избежать ответственности за наемников в рядах Вооруженных сил Украины. Так утверждает отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье в интервью РИА Новости.
Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев для службы на Ближнем Востоке, отметил, что одним из методов, используемых украинской стороной для снятия с себя ответственности, является привлечение к вербовке не государственных органов, а частных военных формирований.
Ранее Инкапье сообщал, что командование ВСУ направляет колумбийцев, не имеющих боевого опыта и специальной подготовки, на передовую. По его словам, эти наемники оказываются в зоне боевых действий всего через два-три дня после прибытия на Украину.
Недавно российские военные из группировки «Днепр» нашли дневники иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. В них содержатся сведения о потерях украинской армии, включая убитых и раненых.