Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инкапье: Киев пытается избежать ответственности за наемников в ВСУ

Инкапье занимался вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти прибегают к различным уловкам, чтобы избежать ответственности за наемников в рядах Вооруженных сил Украины. Так утверждает отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье в интервью РИА Новости.

Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев для службы на Ближнем Востоке, отметил, что одним из методов, используемых украинской стороной для снятия с себя ответственности, является привлечение к вербовке не государственных органов, а частных военных формирований.

Ранее Инкапье сообщал, что командование ВСУ направляет колумбийцев, не имеющих боевого опыта и специальной подготовки, на передовую. По его словам, эти наемники оказываются в зоне боевых действий всего через два-три дня после прибытия на Украину.

Недавно российские военные из группировки «Днепр» нашли дневники иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. В них содержатся сведения о потерях украинской армии, включая убитых и раненых.