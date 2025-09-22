Серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли многочисленные взрывы ночью 22 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.
По данным чиновника, взрывы в городе происходили не меньше семи раз, после чего начались пожары. Федоров отметил, что повреждения получили промышленные объекты, но детали происшествия не привел.
Отмечается также, что в Запорожье объявлена воздушная тревога, сирены включили также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что за сутки 20 сентября российские войска уничтожили 1515 украинских боевиков. Кроме того, наши воины ракетами и ударными дронами также ликвидировали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
Также Минобороны России нанесло удар по предприятиям Украины, где велась разработка ракетных комплексов «Сапсан».