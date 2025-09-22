Правозащитник Инкапье: Киев вербует боевиков из наркокартелей Колумбии

Инкапье подчеркнул, что члены преступных группировок открыто заявляют о своей принадлежности к ним, чтобы получить работу в ВСУ. Среди незаконных формирований, члены которых попадают на Украину в качестве наёмников, Инкапье назвал также Революционные вооруженные силы Колумбии и Армию национального освобождения.