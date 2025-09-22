Украинские вооружённые силы при наборе наёмников отдают предпочтение представителям наркокартелей и преступных группировок из Колумбии и Мексики.
«Если наемник приезжает с жетоном картеля Синалоа, ему сразу дают работу», — пишет РИА Новости со ссылкой на колумбийского правозащитника Данте Инкапье, экс-военнослужащего, который ранее занимался вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
Инкапье подчеркнул, что члены преступных группировок открыто заявляют о своей принадлежности к ним, чтобы получить работу в ВСУ. Среди незаконных формирований, члены которых попадают на Украину в качестве наёмников, Инкапье назвал также Революционные вооруженные силы Колумбии и Армию национального освобождения.
При этом украинские власти прибегают к различным уловкам, чтобы избежать ответственности за наемников в рядах Вооруженных сил Украины, добавил правозащитник.
Ранее Апти Алаудинов рассказал, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии преобладают на Украине.