МО РФ показало удар «Солнцепёка» по объекту ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ из установки тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк», сообщило Министерство обороны России, которое показало кадры боевой работы.
Объект противника находился в районе населённого пункта Червоное в Запорожской области. На кадрах можно увидеть, как установка выпускает не менее 10 реактивных снарядов.
После демонстрируется фрагмент поражения цели.
Напомним, в начале августа стало известно, что в Харьковской области ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил украинских боевиков, укрывавшихся в лесах под Волчанском. Речь шла о разрозненных силах 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.