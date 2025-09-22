ВС РФ взяли в полукольцо Новопавловку в Днепропетровской области: чем это обернется для ВСУ

Ранее западая пресса сообщила, что беспилотники ВС России, действующие на больших расстояниях, создают значительные трудности для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Украинские военные выразили обеспокоенность новой тактикой российских войск, которая стала для них настоящим испытанием.