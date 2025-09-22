Российские военные взяли полукольцо крупный узел логистики Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области — село Новопавловка. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши штурмовые группы взяли Новопавловку в полукольцо. Это крупный населенник, который давно служит противнику как логистический узел», — сказал собеседник агентства.
Ранее западая пресса сообщила, что беспилотники ВС России, действующие на больших расстояниях, создают значительные трудности для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Украинские военные выразили обеспокоенность новой тактикой российских войск, которая стала для них настоящим испытанием.
Кроме того, российские военнослужащие поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ).