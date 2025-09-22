Несколько десятков погибших украинских военных оказались брошены в Запорожской области. Речь идёт о населённом пункте Ольговское.
«Их не забирают с поля боя. Их там десятки», — цитирует ТАСС командира отделения 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Тимоха».
Ранее российский командир Иванов рассказал, что украинские боевики в ходе боестолкновений в селе Троицкое Донецкой Народной Республики бросили раненых сослуживцев умирать на поле боя, при этом большая часть из этих брошенных погибла без помощи и эвакуации.
Сайт KP.RU также рассказывал, как иностранный наемник оказался в одиночестве после того, как боевики ВСУ бросили его в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области. В течение двух часов он вел бой, пока у него не закончились боеприпасы.