Над регионами России за ночь сбили 114 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, над территориями Ростовской области и Краснодарского края уничтожили по 25 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 25 БПЛА — над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Астраханской области, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА — над территориями Ярославской и Волгоградской областей, 2 БПЛА — над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей», — сообщили там.

