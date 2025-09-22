В Миллеровском районе после атаки БПЛА загорелась трава

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Никто из людей не пострадал. Пожар был оперативно потушен.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атака БПЛА была отражена в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.
