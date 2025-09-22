Ричмонд
В Миллеровском районе после атаки БПЛА загорелась трава

В хуторе Красная звезда Миллеровского района в результате атаки БПЛА загорелась сухая трава на 100 кв. м.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Никто из людей не пострадал. Пожар был оперативно потушен.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атака БПЛА была отражена в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше