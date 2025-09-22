На Украине продолжаются сражения, российская армия атакует в Запорожье. В комментарии ИА DEITA.RU один из бойцов поделился подробностями наступления.
По его словам, ВС РФ активно работают на позициях за Вольным Полем.
Дальневосточники наступают и широким фронтом, однако ключевая задача — сберечь людей, поэтому наступление идёт осторожно.
Боец просил передать, что в рядах российской армии «много достойных ребят». Он просит, чтобы люди в мирной жизни помнили об этом.
Что касается слухов о контрнаступлении украинских боевиков в районе Доброполья, то эту информацию он не подтвердил.
«Про Доброполье только с новостей информация. Там знакомых у меня нет. Рубятся, видимо», — заключил военнослужащий из Владивостока.