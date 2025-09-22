Ричмонд
«Тут немало достойных людей»: боец из Владивостока рассказал о ходе СВО

Российские воины наступают широким фронтом, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На Украине продолжаются сражения, российская армия атакует в Запорожье. В комментарии ИА DEITA.RU один из бойцов поделился подробностями наступления.

По его словам, ВС РФ активно работают на позициях за Вольным Полем.

Дальневосточники наступают и широким фронтом, однако ключевая задача — сберечь людей, поэтому наступление идёт осторожно.

Боец просил передать, что в рядах российской армии «много достойных ребят». Он просит, чтобы люди в мирной жизни помнили об этом.

Что касается слухов о контрнаступлении украинских боевиков в районе Доброполья, то эту информацию он не подтвердил.

«Про Доброполье только с новостей информация. Там знакомых у меня нет. Рубятся, видимо», — заключил военнослужащий из Владивостока.